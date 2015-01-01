Привет, монстр! Серия 3
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Привет, монстр!
1-й сезон
3-я серия

Привет, монстр! (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.12015, Neoreul gieokhae
Мелодрамы, Триллеры18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Мой сын - монстр» - эти слова маленький Хeн нашeл в дневнике своего отца. Но так ли это, когда и он сам начинает в этом сомневаться? Потеряв отца и младшего брата в раннем детстве, главный герой не может отделаться от чувства вины за прошлое, которое он едва помнит. Теперь он - звезда криминалистики и, возможно, именно теперь настало время найти ответ на самый главный вопрос - кто же на самом деле этот монстр?

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Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрамы, Детективы, Триллеры
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb