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Привет, монстр!
1-й сезон

Привет, монстр! (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.12015, Neoreul gieokhae 16 серий
Мелодрама, Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Мой сын - монстр» - эти слова маленький Хeн нашeл в дневнике своего отца. Но так ли это, когда и он сам начинает в этом сомневаться? Потеряв отца и младшего брата в раннем детстве, главный герой не может отделаться от чувства вины за прошлое, которое он едва помнит. Теперь он - звезда криминалистики и, возможно, именно теперь настало время найти ответ на самый главный вопрос - кто же на самом деле этот монстр?

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb