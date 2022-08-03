WinkСериалыПривет, монстр!1-й сезон13-я серия
Привет, монстр! (сериал, 2015) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
9.12015, Neoreul gieokhae
Мелодрама, Триллер18+
Сезоны и серии
- 18+60 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+59 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+61 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+60 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+61 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+61 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+61 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+59 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+61 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+60 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+63 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+62 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+64 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+64 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+63 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+64 мин
Привет, монстр!
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
«Мой сын - монстр» - эти слова маленький Хeн нашeл в дневнике своего отца. Но так ли это, когда и он сам начинает в этом сомневаться? Потеряв отца и младшего брата в раннем детстве, главный герой не может отделаться от чувства вины за прошлое, которое он едва помнит. Теперь он - звезда криминалистики и, возможно, именно теперь настало время найти ответ на самый главный вопрос - кто же на самом деле этот монстр?
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb