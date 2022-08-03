Привет, монстр! (сериал, 2015) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

«Мой сын - монстр» - эти слова маленький Хeн нашeл в дневнике своего отца. Но так ли это, когда и он сам начинает в этом сомневаться? Потеряв отца и младшего брата в раннем детстве, главный герой не может отделаться от чувства вины за прошлое, которое он едва помнит. Теперь он - звезда криминалистики и, возможно, именно теперь настало время найти ответ на самый главный вопрос - кто же на самом деле этот монстр?

