Привет, монстр! (сериал, 2015) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

9.12015, Neoreul gieokhae
Мелодрама, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
«Мой сын - монстр» - эти слова маленький Хeн нашeл в дневнике своего отца. Но так ли это, когда и он сам начинает в этом сомневаться? Потеряв отца и младшего брата в раннем детстве, главный герой не может отделаться от чувства вины за прошлое, которое он едва помнит. Теперь он - звезда криминалистики и, возможно, именно теперь настало время найти ответ на самый главный вопрос - кто же на самом деле этот монстр?
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb