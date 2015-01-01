Привет, монстр! Серия 14
Wink
Сериалы
Привет, монстр!
1-й сезон
14-я серия

Привет, монстр! (сериал, 2015) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

9.12015, Neoreul gieokhae
Мелодрама, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

«Мой сын - монстр» - эти слова маленький Хeн нашeл в дневнике своего отца. Но так ли это, когда и он сам начинает в этом сомневаться? Потеряв отца и младшего брата в раннем детстве, главный герой не может отделаться от чувства вины за прошлое, которое он едва помнит. Теперь он - звезда криминалистики и, возможно, именно теперь настало время найти ответ на самый главный вопрос - кто же на самом деле этот монстр?

Сериал Привет, монстр! Серия 14 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb