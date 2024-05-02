Приставы (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
8.42011, Приставы. Сезон 1. Серия 6
Комедия, Детектив18+
Сезоны и серии
О сериале
Сериал посвящен жизни и работе приставов-исполнителей одного из отделов Федеральной Службы Судебных Приставов. Студент Юридического факультета Андрей Руднев приходит на практику и попадает под начало жесткого и циничного руководителя практики - Дмитрия Васильевича Боброва. В первый же день Бобров фактически выгоняет студента, но жизненная необходимость заставляет Боброва пересмотреть свои планы.
Это обстоятельство послужило началом их работы, переросшей в дальнейшем в дружбу. В процессе работы они постоянно сталкиваются с трудностями как профессионального, так и личностного плана, которые им необходимо преодолевать совместными усилиями. В конце практики Руднев принимает для себя решение и приходит на работу в службу судебных приставов.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ИБРежиссёр
Игорь
Бурлов
- СБРежиссёр
Серафима
Бубнова
- ИГАктёр
Игорь
Головин
- АМАктёр
Алексей
Митин
- ДПАктриса
Дарья
Перова
- ОЗАктриса
Оксана
Золотопупова
- Актёр
Сергей
Гамов
- АБАктёр
Антон
Багмет
- ПБАктриса
Полина
Булычева
- РГАктриса
Рина
Гришина
- ДКАктёр
Дмитрий
Кочкин
- ИПАктёр
Игорь
Павлов
- СБСценарист
Серафима
Бубнова
- ИБСценарист
Игорь
Бурлов
- ИКСценарист
Иван
Криворучко
- ИБПродюсер
Игорь
Бурлов
- МГОператор
Максим
Гомельский
- АТКомпозитор
Алексей
Тополов