Приставы (сериал, 2011) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сериал посвящен жизни и работе приставов-исполнителей одного из отделов Федеральной Службы Судебных Приставов. Студент Юридического факультета Андрей Руднев приходит на практику и попадает под начало жесткого и циничного руководителя практики - Дмитрия Васильевича Боброва. В первый же день Бобров фактически выгоняет студента, но жизненная необходимость заставляет Боброва пересмотреть свои планы.

Это обстоятельство послужило началом их работы, переросшей в дальнейшем в дружбу. В процессе работы они постоянно сталкиваются с трудностями как профессионального, так и личностного плана, которые им необходимо преодолевать совместными усилиями. В конце практики Руднев принимает для себя решение и приходит на работу в службу судебных приставов.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

