Свидетельства существования внеземных цивилизаций, инопланетных вторжений и таинственных исчезновений людей встречаются по всему земному шару. Рассказ о рассекреченных спецслужбами США материалах. Чтобы отделить правду от вымысла, было проведено детальное расследование самых загадочных дел ФБР.

