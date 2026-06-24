Пришельцы: Рассекречено. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Пришельцы: Рассекречено
1-й сезон
4-я серия
2012, Unsealed: Alien Files
Документальный12+
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Пришельцы: Рассекречено (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Свидетельства существования внеземных цивилизаций, инопланетных вторжений и таинственных исчезновений людей встречаются по всему земному шару. Рассказ о рассекреченных спецслужбами США материалах. Чтобы отделить правду от вымысла, было проведено детальное расследование самых загадочных дел ФБР.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

6.4 IMDb