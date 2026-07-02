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Пришельцы: Рассекречено
Актёры и съёмочная группа сериала «Пришельцы: Рассекречено»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пришельцы: Рассекречено»

Актёры

Джон Б. Уэллс

Джон Б. Уэллс

John B. Wells
Актёриграет самого себя - рассказчик
Джон Гринуолд мл.

Джон Гринуолд мл.

John Greenewald Jr.
Актёриграет самого себя - автор & Founder
Ник Поуп

Ник Поуп

Nick Pope
Актёриграет самого себя - UK Ministry of Defense
Уильям Дж. Бирнс

Уильям Дж. Бирнс

Bill Birnes
Актёриграет самого себя - Lawyer & Publisher UFO Magazine
Роджер Лейр

Роджер Лейр

Roger Leir
Актёриграет самого себя - Surgeon
Роб Симона

Роб Симона

Rob Simone
Актёриграет самого себя - Radio Host, The Rob Simone Talk Show
Джейсон Мартелл

Джейсон Мартелл

Jason Martell
Актёриграет самого себя - автор, Knowledge Apocalypse

Сценаристы

Кевин Лоу

Кевин Лоу

Kevin Lowe
Сценарист

Продюсеры

Винс Ротонда

Винс Ротонда

Vince Rotonda
Продюсер
Майк Леонардо

Майк Леонардо

Mike Leonardo
Продюсер
Кэйси Эллиотт

Кэйси Эллиотт

Casey Elliott
Продюсер
Майк Роузмейер

Майк Роузмейер

Mike Rosemeyer
Продюсер

Монтажёры

Остин Майкл Скотт

Остин Майкл Скотт

Austin Scott
Монтажёр