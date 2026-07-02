WinkСериалыПришельцы: РассекреченоАктёры и съёмочная группа сериала «Пришельцы: Рассекречено»
Актёры и съёмочная группа сериала «Пришельцы: Рассекречено»
Актёры
Джон Б. УэллсJohn B. Wells
Актёриграет самого себя - рассказчик
Джон Гринуолд мл.John Greenewald Jr.
Актёриграет самого себя - автор & Founder
Ник ПоупNick Pope
Актёриграет самого себя - UK Ministry of Defense
Уильям Дж. БирнсBill Birnes
Актёриграет самого себя - Lawyer & Publisher UFO Magazine
Роджер ЛейрRoger Leir
Актёриграет самого себя - Surgeon
Роб СимонаRob Simone
Актёриграет самого себя - Radio Host, The Rob Simone Talk Show
Джейсон МартеллJason Martell
Актёриграет самого себя - автор, Knowledge Apocalypse