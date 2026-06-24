Пришельцы: Рассекречено. Сезон 1. Серия 43
Wink
Сериалы
Пришельцы: Рассекречено
1-й сезон
43-я серия
2012, Unsealed: Alien Files
Документальный12+

Контент станет доступным 21.07.2026

Пришельцы: Рассекречено (сериал, 2012) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Свидетельства существования внеземных цивилизаций, инопланетных вторжений и таинственных исчезновений людей встречаются по всему земному шару. Рассказ о рассекреченных спецслужбами США материалах. Чтобы отделить правду от вымысла, было проведено детальное расследование самых загадочных дел ФБР.

Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

6.4 IMDb