5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Индия представляет собой огромный полуостров, почти материк на юге Азии. Он отделен от всего окружающего мира Индийским океаном и величайшим в мире горным хребтом ; Гималаями. Только немногие горные проходы, ущелья и долины соединяют эту страну с соседними государствами и народами. Центральную часть Индии занимает плоскогорье Декан. Оно является родиной древних цивилизаций. В Гималаях берут начало две великие реки ; Ганг и Инд. Свое название страна получила от названия реки Инд. Воды Ганга жители Индии и сейчас считают священными. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с удивительной цивилизацией древности ; индийской.



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