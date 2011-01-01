5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Ни в одной из стран Древнего Востока не было такого четко определенного общественного разделения, как в Древней Индии. Социальное происхождение определяло не только круг прав и обязанностей человека, но и его характер. Согласно «Законам Ману» население Индии делилось на касты, или варны (т. е. судьбы, предопределенные богами). Касты ; большие группы людей с определенными правами и обя­занностями, передаваемыми по наследству. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим права и обязанности представителей различных каст, познакомимся с древнейшими индийскими религиями.



Сериал Индийские касты 3 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.