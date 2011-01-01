5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На территории Великой Китайской равнины издревле существовали несколько государств, правители которых часто враждовали друг с другом. В 221 г. до н. э правитель одного из китайских государств ; Цинь, разбив поодиночке своих соперников, объединил весь Китай под своей властью. Он стал называть себя Цинь Шихуан ; «первый властелин Цинь». Территория государства была разделена на 36 областей во главе с наместниками, назначаемыми царем. На сегодняшнем занятии вы узнаете о времени правления одного из самых жестоких правителей древности Цинь Шихуане, посвятившем годы своего правления поиску секрета бессмертия.



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