5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Китай находится в Восточной Азии. Великие реки Китая, Янцзы и Хуанхэ, похожи на реки Тигр и Евфрат. Они очень бурные, несут много ила и песка, часто внезапно разливаются, разрушая дамбы и смывая почву с полей. Освоение долин этих рек началось около 2000 г. до н. э. в среднем течении Хуанхэ. Позднее, около 1700 г. до н. э., здесь воз­никли первые государства, правители которых часто враждовали между собой. Но жители всех этих государств считали себя одним народом, потому что имели единую культуру и сходные обычаи. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с традициями и обычаями Древнего Китая, узнаем о судьбе великого китайского мыслителя Конфуция.



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