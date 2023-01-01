Причина полюбить ее (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+16 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+16 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+16 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+24 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
Сюжет
Романтический аниме-сериал из Китая о студенте, который разрывается между чувствами к трем девушкам. Цзюнь Тань Юань узнает, что Чжу Чжу, в которую он был безответно влюблен в старших классах, поступила в университет Минсон, и тоже туда поступает. Парень надеется, что теперь-то ему удастся добиться от первой любви взаимности, однако Чжу Чжу всячески избегает его. В первый день учебы Цзюнь Тань Юань встречает Шию Ли, которая бросила певческую карьеру в девичьей группе и теперь живет этажом ниже в студенческом общежитии. Юань начинает интересоваться красавицей, а вскоре знакомится на вечеринке с еще одной интересной девушкой Руони Цуй. Считавший себя однолюбом студент оказывается на перепутье, погружаясь в водоворот романтики университетской жизни.
Сериал Причина полюбить ее 1 сезон 14 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.