Причина полюбить ее (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.22023, Ai shang ta de li you
Мультсериалы, Комедия18+

О сериале

Романтический аниме-сериал из Китая о студенте, который разрывается между чувствами к трем девушкам. Цзюнь Тань Юань узнает, что Чжу Чжу, в которую он был безответно влюблен в старших классах, поступила в университет Минсон, и тоже туда поступает. Парень надеется, что теперь-то ему удастся добиться от первой любви взаимности, однако Чжу Чжу всячески избегает его. В первый день учебы Цзюнь Тань Юань встречает Шию Ли, которая бросила певческую карьеру в девичьей группе и теперь живет этажом ниже в студенческом общежитии. Юань начинает интересоваться красавицей, а вскоре знакомится на вечеринке с еще одной интересной девушкой Руони Цуй. Считавший себя однолюбом студент оказывается на перепутье, погружаясь в водоворот романтики университетской жизни.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мелодрама, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb