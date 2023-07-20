Причина полюбить ее (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Романтический аниме-сериал из Китая о студенте, который разрывается между чувствами к трем девушкам. Цзюнь Тань Юань узнает, что Чжу Чжу, в которую он был безответно влюблен в старших классах, поступила в университет Минсон, и тоже туда поступает. Парень надеется, что теперь-то ему удастся добиться от первой любви взаимности, однако Чжу Чжу всячески избегает его. В первый день учебы Цзюнь Тань Юань встречает Шию Ли, которая бросила певческую карьеру в девичьей группе и теперь живет этажом ниже в студенческом общежитии. Юань начинает интересоваться красавицей, а вскоре знакомится на вечеринке с еще одной интересной девушкой Руони Цуй. Считавший себя однолюбом студент оказывается на перепутье, погружаясь в водоворот романтики университетской жизни.

