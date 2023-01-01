Причина полюбить ее (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

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Первая любовь — штука непростая, особенно если влюбиться сразу в нескольких. Китайская анимация о кружащем голову университетском мире — «Причина полюбить ее» 1 сезон уже на Wink!



Цзюнь Тань Юань заканчивает школу и поступает в университет, который выбрала девушка, укравшая его сердце. Парень надеется, что Чжу Чжу наконец обратит на него внимание, но ничего не меняется — как и в школе, он ей совершенно не интересен. Тем временем Цзюнь Тань Юань привлекает внимание другой студентки, поп-звезды, бросившей карьеру. Ли Шия, похоже, испытывает серьезные чувства к парню, и он не против ответить взаимностью. Но внезапная встреча на вечеринке окончательно сводит его с ума: экстравагантная Руони Цуй теперь не выходит у Тань Юаня из головы.



Как же сделать выбор? Узнайте, чем закончится первый сезон подростковой мелодрамы, в анимированном сериале «Причина полюбить ее» 2023 года в отличном качестве на Wink.



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