Причина полюбить ее (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+14 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+16 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+13 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+24 мин
Причина полюбить ее
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
Сюжет
Первая любовь — штука непростая, особенно если влюбиться сразу в нескольких. Китайская анимация о кружащем голову университетском мире — «Причина полюбить ее» 1 сезон уже на Wink!
Цзюнь Тань Юань заканчивает школу и поступает в университет, который выбрала девушка, укравшая его сердце. Парень надеется, что Чжу Чжу наконец обратит на него внимание, но ничего не меняется — как и в школе, он ей совершенно не интересен. Тем временем Цзюнь Тань Юань привлекает внимание другой студентки, поп-звезды, бросившей карьеру. Ли Шия, похоже, испытывает серьезные чувства к парню, и он не против ответить взаимностью. Но внезапная встреча на вечеринке окончательно сводит его с ума: экстравагантная Руони Цуй теперь не выходит у Тань Юаня из головы.
Как же сделать выбор? Узнайте, чем закончится первый сезон подростковой мелодрамы, в анимированном сериале «Причина полюбить ее» 2023 года в отличном качестве на Wink.
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