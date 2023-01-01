Причина полюбить ее
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Причина полюбить ее
9.22023, Ai shang ta de li you 1 сезон
Мультсериалы, Мелодрамы18+
Первокурсник пытается завоевать расположение давней возлюбленной, когда встречает еще двух девушек, которые привлекают его внимание

Причина полюбить ее (мультсериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Романтический аниме-сериал из Китая о студенте, который разрывается между чувствами к трем девушкам.

Цзюнь Тань Юань узнает, что Чжу Чжу, в которую он был безответно влюблен в старших классах, поступила в университет Минсон, и тоже туда поступает. Парень надеется, что теперь-то ему удастся добиться от первой любви взаимности, однако Чжу Чжу всячески избегает его. В первый день учебы Цзюнь Тань Юань встречает Шию Ли, которая бросила певческую карьеру в девичьей группе и теперь живет этажом ниже в студенческом общежитии. Юань начинает интересоваться красавицей, а вскоре знакомится на вечеринке с еще одной интересной девушкой Руони Цуй. Считавший себя однолюбом студент оказывается на перепутье, погружаясь в водоворот романтики университетской жизни.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb