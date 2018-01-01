Приберись получше (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Корейский сериал о любви мужчины, помешанного на чистоте, и женщины, которая не против запачкаться. Чан Сонкёль, богатый руководитель клининговой компании, страдает от мизофобии – навязчивого страха грязи. Вокруг мусора он ходит на цыпочках и сбегает со свидания, если видит у партнерши ушную серу. Киль Осоль – энергичная и позитивная девушка, не придающая большого значения чистоте вокруг, но стремящаяся найти работу, которая бы смогла обеспечить ее семью. Кажется, что они слишком разные, но им суждено встретиться и помочь друг другу измениться. с русской озвучкой



Сериал Приберись получше 1 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.