Приберись получше (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
9.22018, Ildan tteugeopge cheongsohara
Мелодрама, Комедия16+
Сезоны и серии
- 16+77 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+71 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+68 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+65 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+68 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+64 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+63 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+71 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+69 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+70 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+69 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+67 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+68 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+70 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+70 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+86 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Корейский сериал о любви мужчины, помешанного на чистоте, и женщины, которая не против запачкаться. Чан Сонкёль, богатый руководитель клининговой компании, страдает от мизофобии – навязчивого страха грязи. Вокруг мусора он ходит на цыпочках и сбегает со свидания, если видит у партнерши ушную серу. Киль Осоль – энергичная и позитивная девушка, не придающая большого значения чистоте вокруг, но стремящаяся найти работу, которая бы смогла обеспечить ее семью. Кажется, что они слишком разные, но им суждено встретиться и помочь друг другу измениться. с русской озвучкой
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb