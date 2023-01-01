Приберись получше (сериал, 2018) смотреть онлайн
9.22018, Ildan tteugeopge cheongsohara 1 сезон
Мелодрамы, Комедии16+
Сезоны и серии
- 16+77 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+71 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+68 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+65 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+68 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+64 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+63 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+71 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+69 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+70 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+69 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+67 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+68 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+70 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+70 мин
Приберись получше
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+86 мин
Приберись получше
Се�зон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Чан Сон-гель — руководитель клининговой компании, страдающий мизофобией. Однажды он встречает Киль О-соль, девушку с яркой индивидуальностью, которая совсем не боится испачкаться. С ее помощью Сон-гель пытается преодолеть свой страх.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb