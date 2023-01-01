Приберись получше (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Чан Сон-гель — руководитель клининговой компании, страдающий мизофобией. Однажды он встречает Киль О-соль, девушку с яркой индивидуальностью, которая совсем не боится испачкаться. С ее помощью Сон-гель пытается преодолеть свой страх.



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