Приберись получше (сериал, 2018) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Корейский сериал о любви мужчины, помешанного на чистоте, и женщины, которая не против запачкаться. Чан Сонкель, богатый руководитель клининговой компании, страдает от мизофобии – навязчивого страха грязи. Вокруг мусора он ходит на цыпочках и сбегает со свидания, если видит у партнерши ушную серу. Киль Осоль – энергичная и позитивная девушка, не придающая большого значения чистоте вокруг, но стремящаяся найти работу, которая бы смогла обеспечить ее семью. Кажется, что они слишком разные, но им суждено встретиться и помочь друг другу измениться. с русской озвучкой

