Председатель. Сезон 1. Серия 1
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Председатель
1-й сезон
1-я серия

Председатель (сериал, 1964) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.81964, Председатель. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фронтовик Егор Трубников возвращается в родную деревню восстанавливать разоренное, нищее хозяйство. Тяжко ему приходится - почти как на войне.

Став председателем, он взваливает на себя бремя ответственности не только за колхозные дела, но и за судьбы таких близких ему людей...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.9 IMDb