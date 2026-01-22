Председатель. Сезон 1
Председатель
1-й сезон

Председатель (сериал, 1964) сезон 1 смотреть онлайн

1964, Председатель. Сезон 1 2 серии
Драма12+
О сериале

Фронтовик Егор Трубников возвращается в родную деревню восстанавливать разоренное, нищее хозяйство. Тяжко ему приходится - почти как на войне.

Став председателем, он взваливает на себя бремя ответственности не только за колхозные дела, но и за судьбы таких близких ему людей...

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.9 IMDb