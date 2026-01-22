Председатель
Председатель (сериал, 1964) смотреть онлайн

1964, Председатель 1 сезон
Драма12+
О сериале

Фронтовик Егор Трубников возвращается в родную деревню восстанавливать разоренное, нищее хозяйство. Тяжко ему приходится - почти как на войне.

Став председателем, он взваливает на себя бремя ответственности не только за колхозные дела, но и за судьбы таких близких ему людей...

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.9 IMDb