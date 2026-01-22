Председатель (сериал, 1964) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыПредседатель1-й сезон2-я серия
1964, Председатель. Сезон 1. Серия 2
Драма12+
Фронтовик Егор Трубников возвращается в родную деревню восстанавливать разоренное, нищее хозяйство. Тяжко ему приходится - почти как на войне.
Став председателем, он взваливает на себя бремя ответственности не только за колхозные дела, но и за судьбы таких близких ему людей...
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
7.9 IMDb