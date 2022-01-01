Праведные Джемстоуны (сериал, 2022) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Семейство телепроповедников достигло невероятного успеха — ценой совести и личного счастья. Драмеди «Праведные Джемстоуны» — сериал о смешении шоубизнеса и религии с блистательным Джоном Гудманом и Дэнни Макбрайдом.



Джемстоуны — семейство проповедников с юга Америки, достигшее бешеной популярности. Пожилой вдовец Элай Джемстоун владеет целой сетью церквей, приносящих ему миллионы долларов в день, а трое детей помогают развивать его бизнес. Наглый и самолюбивый Джесси и энергичный, но инфантильный Кевин взяли на себя роль пасторов и регулярно появляются на телевидении, чтобы проповедовать доверчивым зрителям. Джуди, несмотря на собственные амбиции, работает за кадром, подчинившись религиозным предрассудкам. Несмотря на то, что Элай, Джесси и Кевин должны олицетворять человеческие добродетели, в жизни они — корыстные богохульники, далекие от своих телевизионных образов.



