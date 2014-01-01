Практика. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Практика
1-й сезон
5-я серия
9.42014, Практика. Сезон 1. Серия 5
Драма12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Практика (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В жизни хирурга Евгении Королевой все было хорошо, пока однажды в больницу не прислали из Москвы нового заведующего Илью Соколова. Жене непросто найти с ним общий язык. Они сами не замечают, как постепенно враждебность между ними сменяется симпатией, а потом и более глубокими чувствами.

Сериал Практика 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Практика»