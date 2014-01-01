Практика (сериал, 2014) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

В жизни хирурга Евгении Королевой все было хорошо, пока однажды в больницу не прислали из Москвы нового заведующего Илью Соколова. Жене непросто найти с ним общий язык. Они сами не замечают, как постепенно враждебность между ними сменяется симпатией, а потом и более глубокими чувствами.



Сериал Практика 1 сезон 26 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.