Полюби меня такой (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

По сюжету, капризная и эгоистичная дочь столичного богача Даша готовится к свадьбе с помощником отца Павлом. Она настолько капризная, что иногда своими требованиями раздражает всех вокруг и даже собственную подругу Ксению.



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