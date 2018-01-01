Полюби меня такой (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2018, Полюби меня такой. Серия 2
Мелодрамы, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
По сюжету, капризная и эгоистичная дочь столичного богача Даша готовится к свадьбе с помощником отца Павлом. Она настолько капризная, что иногда своими требованиями раздражает всех вокруг и даже собственную подругу Ксению.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ЕБРежиссёр
Евгений
Баранов
- ОААктриса
Ольга
Атанасова
- Актриса
Наталия
Денисенко
- ВВАктриса
Виктория
Варлей
- ДСАктёр
Дмитрий
Сова
- РЧАктёр
Роман
Черный
- КДАктёр
Кирилл
Дыцевич
- НЦАктриса
Наталья
Цыганенко
- ОСАктёр
Олег
Савкин
- РХАктёр
Ринат
Хабибулин
- МКАктриса
Маргарита
Крупина-Биньковская
- АЕПродюсер
Алена
Еремеева
- КШПродюсер
Кристина
Шкабар
- АКХудожница
Александра
Козель-Потатуева
- ТЛХудожница
Татьяна
Лаптева-Кондратова
- ВЗОператор
Виталий
Запорожченко