Полет конкордов. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Полет конкордов
1-й сезон
5-я серия

Полет конкордов (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

7.32007, Flight of the Conchords
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Джамейн Клемент и Брет МакКинзи приходится делить жилье друг с другом, мечтать о девушках и мировой музыкальной славе, а пока устраивать концерты в местной стекляшке и посвящать красоткам песни.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полет конкордов»