Подсудимый (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Когда-то успешный следователь просыпается в тюрьме, куда попал за убийство жены и дочери. Вот только он не помнит события последних четырех месяцев, включая само преступление. Остросюжетный детектив «Подсудимый» — сериал, основанный на одноименно корейской дораме.



Андрей Климов известен своей честностью и неподкупностью. За время работы в Следственном Комитете он не раз отказывался от более денежных вакансий, потому что борьба за справедливость для него была важнее, чем личное благополучие. Поддержку он получал от любимой жены, с которой они воспитывали прекрасную дочку. Но вот однажды вечером Андрей засыпает в своей кровати, а просыпается уже на нарах. Четыре месяца назад его арестовали по обвинению в убийстве семьи, но бывший следователь не помнит, что произошло за это время. Перед трагедией Андрей взялся за дело о смерти крупного бизнесмена — и это все, что подсказывают его скудные воспоминания.



