Подсудимый (сериал, 2018) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Когда-то успешный следователь просыпается в тюрьме, куда попал за убийство жены и дочери. Вот только он не помнит события последних четырех месяцев, включая само преступление. Остросюжетный детектив «Подсудимый» — сериал, основанный на одноименно корейской дораме.
Андрей Климов известен своей честностью и неподкупностью. За время работы в Следственном Комитете он не раз отказывался от более денежных вакансий, потому что борьба за справедливость для него была важнее, чем личное благополучие. Поддержку он получал от любимой жены, с которой они воспитывали прекрасную дочку. Но вот однажды вечером Андрей засыпает в своей кровати, а просыпается уже на нарах. Четыре месяца назад его арестовали по обвинению в убийстве семьи, но бывший следователь не помнит, что произошло за это время. Перед трагедией Андрей взялся за дело о смерти крупного бизнесмена — и это все, что подсказывают его скудные воспоминания.
Какие тайны скрывает прошлое Климова, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Подсудимый» онлайн на Wink.
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актёр
Пётр
Рыков
- ЕВАктриса
Елена
Вожакина
- Актёр
Владимир
Литвинов
- АТАктёр
Андрей
Терентьев
- АГАктёр
Антон
Гуляев
- МРАктриса
Мария
Русских
- АМАктёр
Андрей
Марусин
- АРАктёр
Александр
Рыбаков
- ВБАктёр
Вадим
Бурлаков
- ПТАктёр
Петр
Терещенко
- АААктёр
Андрей
Аладьин
- ИБСценарист
Игорь
Бедных
- ЧЧСценарист
Чхве
Чхан-хван
- ЧССценарист
Чхве
Су-джин
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ДЦХудожник
Дмитрий
Целиков
- НБХудожница
Надежда
Бриус
- ВБМонтажёр
Владимир
Беззубченко
- СМОператор
Станислав
Михайлов