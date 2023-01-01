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Подсудимый
Актёры и съёмочная группа сериала «Подсудимый»

Актёры и съёмочная группа сериала «Подсудимый»

Режиссёры

Максим Бриус

Максим Бриус

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Паламарчук

Дмитрий Паламарчук

АктёрАндрей Климов
Пётр Рыков

Пётр Рыков

АктёрАлексей Нестеров / Дмитрий Нестеров
Елена Вожакина

Елена Вожакина

АктрисаНадежда Емельянова
Владимир Литвинов

Владимир Литвинов

АктёрИлья Петрович Нестеров
Андрей Терентьев

Андрей Терентьев

АктёрСорокин
Антон Гуляев

Антон Гуляев

АктёрДенис Игнатьев
Мария Русских

Мария Русских

АктрисаСеменова, лейтенант
Андрей Марусин

Андрей Марусин

АктёрГриша Пушков, лейтенант
Александр Рыбаков

Александр Рыбаков

АктёрЯков Осипов, старший лейтенант
Вадим Бурлаков

Вадим Бурлаков

АктёрИонов, помощник Нестерова
Петр Терещенко

Петр Терещенко

АктёрЖорик Нестеров
Андрей Аладьин

Андрей Аладьин

АктёрЭдик Мухин

Сценаристы

Игорь Бедных

Игорь Бедных

Сценарист
Чхве Чхан-хван

Чхве Чхан-хван

Choi Chang-hwan
Сценарист
Чхве Су-джин

Чхве Су-джин

Choi Soo-jin
Сценарист

Продюсеры

Инесса Юрченко

Инесса Юрченко

Продюсер
Сергей Щеглов

Сергей Щеглов

Продюсер

Художники

Дмитрий Целиков

Дмитрий Целиков

Художник
Надежда Бриус

Надежда Бриус

Художница

Монтажёры

Владимир Беззубченко

Владимир Беззубченко

Монтажёр

Операторы

Станислав Михайлов

Станислав Михайлов

Оператор