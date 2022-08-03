9.22014, Marriage, not dating (Yeonae malgo gyeolhon)
Комедия, Мелодрама16+
Под венец без свиданий (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+66 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+66 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+66 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+65 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+63 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+65 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Пластический хирург Кон Ги-тхэ категорически не хочет искать вторую половинку. Он считает, что его жизнь в данный момент совершенна, но у родителей парня другое мнение на этот счeт. Семья давит на него, заставляя жениться, тогда Ги-тхэ придумывает хитроумный план. Он представляет родственникам «подругу» Чу Джан-ми, которая закончила провинциальный университет и работает в бутике, в уверенности, что они не примут такую невестку.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb