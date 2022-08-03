Под венец без свиданий. Сезон 1. Серия 13
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Сериалы
Под венец без свиданий
1-й сезон
13-я серия
9.22014, Marriage, not dating (Yeonae malgo gyeolhon)
Комедия, Мелодрама16+

Под венец без свиданий (сериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пластический хирург Кон Ги-тхэ категорически не хочет искать вторую половинку. Он считает, что его жизнь в данный момент совершенна, но у родителей парня другое мнение на этот счeт. Семья давит на него, заставляя жениться, тогда Ги-тхэ придумывает хитроумный план. Он представляет родственникам «подругу» Чу Джан-ми, которая закончила провинциальный университет и работает в бутике, в уверенности, что они не примут такую невестку.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb