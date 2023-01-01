Под венец без свиданий (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Чан-ми прекрасная, добрая, отзывчивая девушка, работающая продавцом в торговом центре. Она встречается с Хон-доном, парнем из состоятельной семьи и считает, что их отношениям пора выйти на новый уровень. Девушка готовит любимому сюрприз — она хочет сделать ему предложение, но нерадивый жених почувствовав, что дело пахнет жареным, просит своего друга Ги-тэ выручить его, ведь он и думать не хотел о том, чтобы связать свою жизнь с Чан-ми.



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