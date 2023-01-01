9.22014, Marriage, not dating (Yeonae malgo gyeolhon) 1 сезон
Комедии, Мелодрамы16+
Под венец без свиданий (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+66 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+66 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+66 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+65 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 �Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+63 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+62 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+65 мин
Под венец без свиданий
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Чан-ми прекрасная, добрая, отзывчивая девушка, работающая продавцом в торговом центре. Она встречается с Хон-доном, парнем из состоятельной семьи и считает, что их отношениям пора выйти на новый уровень. Девушка готовит любимому сюрприз — она хочет сделать ему предложение, но нерадивый жених почувствовав, что дело пахнет жареным, просит своего друга Ги-тэ выручить его, ведь он и думать не хотел о том, чтобы связать свою жизнь с Чан-ми.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb