Пластический хирург Кон Ги-тхэ категорически не хочет искать вторую половинку. Он считает, что его жизнь в данный момент совершенна, но у родителей парня другое мнение на этот счeт. Семья давит на него, заставляя жениться, тогда Ги-тхэ придумывает хитроумный план. Он представляет родственникам «подругу» Чу Джан-ми, которая закончила провинциальный университет и работает в бутике, в уверенности, что они не примут такую невестку.

