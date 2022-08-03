Смурф умерла, но жизнь преступного клана Коди продолжается. Чтобы узнать, какой она будет без матриарха, смотрите 5-й сезон сериала «По волчьим законам» в сервисе Wink. Сыновья Джанин разочарованы тем, что мать отписала солидную часть наследства подруге молодости и подельнице Памеле. Чтобы поправить финансовое положение, они решают ограбить богатых любителей покера. Тем временем Джей делает все возможное, чтобы возглавить бизнес покойной бабушки, пока его дяди беспокоятся, что власть захватит Памела. Кому же в итоге достанется созданная Смурф империя, станет ясно, если смотреть «По волчьим законам» (5 сезон) онлайн на Wink.

