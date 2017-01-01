По волчьим законам (2016) (сериал, 2017) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

По волчьим законам (2016). Сезон 2. Серия 3
По волчьим законам (2016)
2-й сезон
3-я серия
9.12017, Animal Kingdom
Драма, Криминал18+
Сезоны и серии

О сериале

Полюбившаяся критикам и зрителям американская телеадаптация австралийского кинохита продолжается. Следить за буднями калифорнийской криминальной семейки будет особенно интересно, если смотреть 2-й сезон сериала «По волчьим законам» на Wink. В преступном клане Коди назревает конфликт. Сыновья Джанин недовольны, что все решения принимает их властная мать, и пытаются начать с чистого листа без ее гнета. Но довольно быстро выясняется, что без Смурф братья даже не могут договориться, на какое дело идти. Тем временем сама Джанин учит уму-разуму Джея, который сопровождает бабулю на похоронах ее старого знакомого. Какие криминальные навыки Джошуа извлечет из этой поездки, расскажет сериал «По волчьим законам» (2 сезон) онлайн в сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

