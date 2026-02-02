После предательства мужа Ольга подает на развод и уезжает в родной город к матери и сестре Маше. В Кувшинске Ольга знакомится с Олегом – полицейским, который занимается поисками серийного маньяка. Между молодыми людьми возникают чувства, но в город приезжает муж Ольги с попытками вернуть ее.



Ольга понимает, что он не остановится и обращается к Олегу – он обещает помочь, а на следующий день мужа Ольги находят убитым. Все указывает на то, что преступление совершил Олег. Он попадает за решетку, но Ольга решает бороться за его свободу и ищет свидетелей. К ней обращается частный сыщик Сергей и решает изучить дело. Сергей доказывает виновность Олега, но вскоре Ольга находит несостыковку в его доказательствах. Она в одиночку продолжает расследование и выясняет, что Сергей – не тот, за кого себя выдает…

