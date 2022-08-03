По друзьям. Сезон 2. Серия 7
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По друзьям
2-й сезон
7-я серия

По друзьям (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

8.02018, Crashing
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Главный герой — примерный семьянин и начинающий стендап-комик. Застукав жену в постели с греческим художником, он уходит из дома. Что делать? Сначала надо излить душу со сцены на забаву толпе, а потом придется отправляться по друзьям и планировать новую жизнь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По друзьям»