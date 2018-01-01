По друзьям. Сезон 2. Серия 4
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По друзьям
2-й сезон
4-я серия

По друзьям (сериал, 2018) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

8.22018, Crashing
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Главный герой — примерный семьянин и начинающий стендап-комик. Застукав жену в постели с греческим художником, он уходит из дома. Что делать? Сначала надо излить душу со сцены на забаву толпе, а потом придется отправляться по друзьям и планировать новую жизнь.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По друзьям»

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