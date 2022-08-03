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По друзьям
3-й сезон

По друзьям (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

8.02019, Crashing 8 серий
Драма, Комедия18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Главный герой — примерный семьянин и начинающий стендап-комик. Застукав жену в постели с греческим художником, он уходит из дома. Что делать? Сначала надо излить душу со сцены на забаву толпе, а потом придется отправляться по друзьям и планировать новую жизнь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По друзьям»