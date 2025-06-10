По долгу службы. Сезон 4. Серия 6
Wink
Сериалы
По долгу службы
4-й сезон
6-я серия
9.02012, Line of Duty
Триллер, Драма18+
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По долгу службы (сериал, 2012) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

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О сериале

Сотрудники антикоррупционного отдела расследуют преступления, которые совершают нечистые на руку полицейские. Британская полицейская драма «По долгу службы» — сериал о честной борьбе с теми, кто не исполнят свой долг перед обществом, с участием Стивена Грэма, Тандиве Ньютон и Келли Макдоналд.

Инспектор Стив Арнотт всегда был человеком с принципами. Когда ошибка коллеги приводит к смерти человека, Арнотт отказывается закрывать на это глаза, что сильно портит его рабочие отношения. Чтобы избежать конфликтов, начальство переводит Арнотта в 12 отдел, занимающийся внутренними антикоррупционными расследованиями. Здесь его встречает детектив Кейт Флемминг, работающая под прикрытием, а также старший следователь Тед Гастингс, который отныне будет начальником Арнотта. Впереди у 12 отдела множество запутанных дел, во время которых сотрудникам предстоит добиться правосудия над полицейскими, позабывшими свой долг.

Захватывающие дела и схемы, доходящие до верхушки власти, ждут вас в рейтинговом детективе — сериал «По долгу службы» можно смотреть в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По долгу службы»