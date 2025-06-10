По долгу службы (сериал, 2012) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Сотрудники антикоррупционного отдела расследуют преступления, которые совершают нечистые на руку полицейские. Британская полицейская драма «По долгу службы» — сериал о честной борьбе с теми, кто не исполнят свой долг перед обществом, с участием Стивена Грэма, Тандиве Ньютон и Келли Макдоналд.
Инспектор Стив Арнотт всегда был человеком с принципами. Когда ошибка коллеги приводит к смерти человека, Арнотт отказывается закрывать на это глаза, что сильно портит его рабочие отношения. Чтобы избежать конфликтов, начальство переводит Арнотта в 12 отдел, занимающийся внутренними антикоррупционными расследованиями. Здесь его встречает детектив Кейт Флемминг, работающая под прикрытием, а также старший следователь Тед Гастингс, который отныне будет начальником Арнотта. Впереди у 12 отдела множество запутанных дел, во время которых сотрудникам предстоит добиться правосудия над полицейскими, позабывшими свой долг.
Захватывающие дела и схемы, доходящие до верхушки власти, ждут вас в рейтинговом детективе — сериал «По долгу службы» можно смотреть в подписке Amediateka на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джон
Стриклэнд
- ДНРежиссёр
Дэниэл
Неттхейм
- ДМРежиссёр
Дуглас
Маккиннон
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кэффри
- ЭДАктёр
Эдриан
Данбар
- АХАктриса
Аийша
Харт
- ПУАктриса
Полли
Уокер
- Актёр
Стивен
Грэм
- ЛДАктёр
Ленни
Джеймс
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- МКАктёр
Мартин
Компстон
- КПАктёр
Крэйг
Паркинсон
- ВМАктриса
Вики
Макклюр
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- ДМСценарист
Джед
Меркурио
- СХПродюсер
Саймон
Хит
- ДМПродюсер
Джед
Меркурио
- ПКХудожник
Патрик
Крейтон
- ЭТХудожник
Эдвард
Томас
- ССМонтажёр
Стив
Синглтон
- КПКомпозитор
Карли
Паради