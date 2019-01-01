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Планета на двоих
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Планета на двоих (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Италия
ТВ-шоу, Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Тревел-реалити, в котором мужчины совершают романтические поступки планетарного масштаба в разных частях света. По условиям проекта мужчина сам должен разработать оригинальный маршрут романтического путешествия, чтобы поразить свою возлюбленную в самое сердце и «разделить планету на двоих». Из сотен заявок редакция отобрала самые интересные и искренние. Важное условие — наши герои должны быть не женаты.

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