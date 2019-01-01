Планета на двоих (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Тревел-реалити, в котором мужчины совершают романтические поступки планетарного масштаба в разных частях света. По условиям проекта мужчина сам должен разработать оригинальный маршрут романтического путешествия, чтобы поразить свою возлюбленную в самое сердце и «разделить планету на двоих». Из сотен заявок редакция отобрала самые интересные и искренние. Важное условие — наши герои должны быть не женаты.



