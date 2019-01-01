Дания
Wink
Сериалы
Планета на двоих
1-й сезон
Дания

Планета на двоих (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

2019, Дания
ТВ-шоу, Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Тревел-реалити, в котором мужчины совершают романтические поступки планетарного масштаба в разных частях света. По условиям проекта мужчина сам должен разработать оригинальный маршрут романтического путешествия, чтобы поразить свою возлюбленную в самое сердце и «разделить планету на двоих». Из сотен заявок редакция отобрала самые интересные и искренние. Важное условие — наши герои должны быть не женаты.

Сериал Дания 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг